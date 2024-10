L’intimo di Victoria’s Secret sbarca a Bari: il brand apre in centro

(di Adalisa Mei) La notizia è ormai ufficiale: Victoria’s Secret è pronta ad aprire uno store nel centro di Bari. L’iconico marchio statunitense di lingerie da donna, pigiami, loungewear e prodotti di bellezza inaugurerà in partnership con Percassi (franchising partner del brand per l’Italia, Francia, Spagna e Portogallo).il suo primo flagship nel cuore della città. Si tratterà di un ‘full assortment store’ quindi non solo prodotti beauty e pochissima lingerie: ma si potrà acquistare l’assortimento completo di tutti i pezzi più iconici del brand, dall’intimo ai pigiami a una parte dedicata ai profumi. Sono ancora top secret i dettagli dell’operazione. Non si conosce infatti al momento il locale che ospiterà il brand. Quanto alla tempistica: l’apertura è attesa per i primi mesi del prossimo anno. Al momento si cerca personale.

Percassi, licenziatario italiano di Victoria’s Secret, segue lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi retail come Armani Exchange, Bath&Body Works, Gucci, Lego, Nike, Victoria’s Secret, e in ambito food/ristorazione Starbucks. Percassi gestisce anche brand propri come dmail nella vendita al dettaglio e per corrispondenza, Kiko Milano, Womo e Bullfrog nella cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food. Nella ristorazione Percassi gestisce, in partnership con Gruppo Cremonini, i marchi wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pizza Romana.

(foto Victoria’s Secret)