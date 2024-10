Puglia, dalla Regione un milione di euro per il turismo invernale

La Regione Puglia ha stanziato quasi un milione di euro per incentivare il turismo anche nei mesi autunnali e invernali, fino a marzo 2025. L’investimento si concretizza in due bandi di finanziamento. “Attraverso la prima fase del bando dedicato allo sviluppo dei prodotti turistici pugliesi, sosteniamo 17 progetti promossi da operatori privati, con un investimento iniziale di 660mila euro – ha spiegato Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo. – Questi fondi, gestiti insieme a Pugliapromozione AReT, sono utilizzati per acquisire servizi da professionisti qualificati nei settori turistico e culturale. L’iniziativa si inserisce nel Piano strategico del turismo regionale, con l’obiettivo di promuovere esperienze autentiche in ciascun territorio, rendendo la nostra regione attrattiva anche nei cosiddetti ‘mesi spalla’, al di là del periodo estivo”.

“L’interesse è già alto anche per la seconda finestra invernale del bando” – ha aggiunto Lopane – “un segnale positivo da parte degli operatori del settore. Questi risultati ci confermano l’efficacia di un bando sperimentale con cui sosteniamo gli operatori nel valorizzare le destinazioni, creando un sistema integrato che esalta le unicità del nostro territorio”, ha concluso.