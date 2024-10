Vaccini contro l’influenza nelle farmacie pugliesi

La rete delle farmacie pugliesi si conferma, ancora una volta, un pilastro fondamentale per il sistema di prevenzione e tutela della salute pubblica. In vista dell’arrivo dell’influenza stagionale, le farmacie di comunità, con la loro capillare diffusione su tutto il territorio regionale, ricopriranno un ruolo cruciale nella campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025.

Grazie alla loro prossimità ai cittadini e alla costante attenzione per i temi della prevenzione, le farmacie offriranno un punto di accesso immediato e sicuro per tutti i cittadini che desiderano vaccinarsi, contribuendo così a rafforzare la protezione delle nostre comunità contro l’influenza, riducendo così il carico sul sistema sanitario.

Un risultato ottenuto grazie anche allo stanziamento di 1,3 milioni di euro da parte della Giunta Regionale pugliese che garantirà anche tramite le farmacie la somministrazione di vaccini anti influenzali forniti dalle Asl.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto più ampio, quello della “Farmacia dei Servizi”, che riconosce alle farmacie un ruolo strategico, non solo per la somministrazione dei vaccini, ma anche per altri servizi di prevenzione, come screening e test diagnostici.

Presso le farmacie pugliesi, dunque, i farmacisti potranno somministrare il vaccino per l’influenza stagionale e quello per il Covid-19 consentendo ai cittadini di poter contare su centri sanitari polifunzionali, in grado di intercettare i bisogni di salute della popolazione, in modo tempestivo e capillare, riducendo il ricorso alle strutture sanitarie più complesse e decongestionando il sistema ospedaliero.

“Abbiamo l’obiettivo – ha concluso Luigi D’Ambrosio Lettieri, Vice-Presidente FOFI e Presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia – di aumentare la copertura vaccinale soprattutto per alcune patologie, come l’influenza stagionale, potendosi così raggiungere gli standard indicati da Ministero della salute e OMS. Il ruolo del farmacista vaccinatore è ormai una realtà consolidata in Italia, a conferma della rilevanza del ruolo professionale del farmacista e del valore della prossimità e capillarità che qualifica la farmacia quale presidio strategico della sanità territoriale. Il Servizio Sanitario Nazionale può giovarsi delle competenze scientifiche di un professionista formato e costantemente aggiornato per realizzare una gestione efficiente e capillare delle campagne di vaccinazione, in sinergia con gli altri professionisti sanitari del territorio. La crescente adesione dei cittadini è il principale indicatore del prezioso contributo offerto dai farmacisti all’incremento delle coperture vaccinali, che si affianca alle attività di prevenzione, promozione della salute e presa in carico del paziente: tutte parole d’ordine indicate nel DM77 sul rafforzamento della sanità territoriale, a sostegno del Ssn e a beneficio della comunità”.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla tutela della salute dei pugliesi impegnandoci in prima linea nella campagna vaccinale antinfluenzale – ha commentato Vito Novielli presidente di Federfarma Puglia – Le farmacie pugliesi, nell’ambito della pianificazione della campagna vaccinale curata del Dipartimento Salute della Regione Puglia, si confermano un presidio fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, grazie alla loro presenza capillare sul territorio e alla fiducia che i cittadini ripongono in un professionista della salute competente e credibile. La possibilità di offrire la vaccinazione direttamente in farmacia rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari e nel rafforzamento della sanità territoriale. Siamo convinti che, anche quest’anno, riusciremo a garantire una copertura vaccinale significativa e a contribuire in maniera concreta alla protezione della salute dei cittadini pugliesi.

Asl Bari.

I vaccini contro l’influenza stagionale disponibili gratuitamente anche nelle farmacie di comunità. La Farmacia Ospedaliera del “Di Venere”, diretta da Fiorella Digiuseppe, ha avviato stamattina la dispensazione delle prime 3mila dosi ai 15 nodi di distribuzione sparsi sul territorio, punti di approvvigionamento per oltre 330 farmacie dell’Area Metropolitana.

L’attività in corso coinvolge il Dipartimento Farmaceutico, il Dipartimento di Prevenzione e l’Area Gestione Patrimonio della ASL Bari per tutte le procedure di approvvigionamento, logistica e distribuzione dei vaccini che, a stretto giro, saranno disponibili in tutte le farmacie aderenti. Si entra così nella fase operativa del recentissimo accordo regionale sulla “Farmacia dei servizi” tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti per la campagna vaccinale 2024-25 a cui la ASL Bari sta dando concreta attuazione.

Questo primo lotto diretto alle farmacie va ad aggiungersi alla distribuzione di circa 310mila dosi già in consegna ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capillarità della campagna antinfluenzale.

La vaccinazione mira a proteggere la popolazione dai rischi correlati alle malattie, soprattutto nelle categorie più vulnerabili, promuovendo l’importanza della prevenzione. Gli operatori sanitari, gli adulti anziani (dai 60 anni), le donne in gravidanza, le persone con patologie di base e i bambini (dai sei mesi ai 6 anni) sono considerate le categorie maggiormente a rischio, a cui somministrare prioritariamente il vaccino antinfluenzale.