Ancora caldo anomalo: “Fine ottobre è come fine agosto”

Le temperature di fine ottobre come quelle di fine agosto per il terzo anno consecutivo; e caldo anomalo anche a novembre. A fare il paragone e a formulare le previsioni, “che confermano i cambiamenti climatici in atto”, è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, riportandone i numeri. “Nei prossimi giorni – spiega – le massime si assesteranno su valori tipici di fine agosto/inizio settembre con 28 gradi nel palermitano, 26-27 a Catania e Siracusa, 25 ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria, 24 a Bolzano, Napoli e Roma”. L’anno scorso, precisa l’esperto, “il 30 ottobre ha fatto registrare valori ancora più caldi: nel 2023: 32 gradi a Palermo, 30 a Olbia, 29 ad Alghero e Termoli, 28 a Latina e Trapani, 27 a Cagliari, Napoli, Salerno insieme a Roma”. Analoghe anomalie nel 2022: il 30 ottobre furono registrate massime di 27 gradi a Forlì e Roma, 26 a Bologna, Firenze, Napoli, Padova, Pisa e Verona. “Insomma, ormai – osserva Tedici – superare i 25 gradi alla fine di ottobre sembra la normalità”.

Tedici ricorda che le massime ‘normali’ per il periodo di Halloween sono intorno ai 17 gradi al Nord, 19 al Centro e 22 al Sud. Il meteorologo passa poi alle previsioni: “l’anticiclone di matrice subtropicale – spiega – rimarrà stazionario e pigro sull’Italia per almeno 7-10 giorni, portando prevalenza di sole in montagna e al Centro Sud; in Pianura Padana e nei fondovalle interni sono previste nebbie notturne in intensificazione e con inversioni termiche responsabili di un importante aumento dello smog nei prossimi giorni”. Nel dettaglio: Mercoledì 30. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, poco nuvoloso altrove. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento. Giovedì 31. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento. Venerdì 1. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, cielo a tratti nuvoloso. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento. Tendenza: tempo ancora stabile e caldo anomalo per molti giorni con la persistenza dell’anticiclone nordafricano sull’Italia.