Bari, dal Comune nuovi criteri per le nomine nelle partecipate

Su proposta dell’assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia sociale Nicola Grasso, la giunta comunale ha approvato oggi la delibera, da sottoporre al Consiglio comunale, contenente gli indirizzi per le nomine, da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune di Bari presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale e organismi vari per il mandato amministrativo 2024/29.

“Con questa proposta la giunta comunale ha voluto dare un forte segnale di attenzione rispetto al tema della gestione delle società partecipate – commenta Nicola Grasso -, cercando di fornire un impianto normativo che definisca con chiarezza e trasparenza i procedimenti di formazione degli elenchi e di designazione dei candidati, dando rilievo a qualificanti requisiti di professionalità e di onorabilità al fine di individuare figure altamente preparate e pienamente affidabili. Va in questa direzione, ad esempio, la scelta di prevedere periodicamente controlli e verifiche sul possesso dei requisiti richiesti e sulla correttezza dell’operato, anche durante l’espletamento del mandato, così da evitare situazioni di incompatibilità o di inefficienza alla luce di fatti o circostanze successive alla nomina. Inoltre, tra i principi generali di cui tener conto nella fase di selezione e di nomina, abbiamo voluto inserire l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale. La prossima settimana la discussione sarà affrontata in Consiglio comunale per recepire i contributi che tutti i consiglieri vorranno offrire al fine di elaborare l’atto finale”.