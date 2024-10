Bari, festa di Halloween a Palese: previste variazioni bus

Palese, nel Municipio 5, si prepara a festeggiare Halloween. Per l’occasione, nella giornata di oggi, a partire dalle 16 e fino alle ore 21, i bus della linea Amtab subiranno alcune variazioni. In particolare, in riferimento all’Ordinanza della Ripartizione di Polizia Locale e Protezione Civile n. 2024/03312-2024/220/00919 dell’11/10/2024, al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione “HALLOWEEN PARTY” DI AURY BAKERY & COFFEE che interesserà diverse pubbliche vie in Palese, ed in particolare via Tenente Leonardo Ranieri, nel tratto compreso tra il civ. 28 e via Capitaneo, oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 1, 33 e 61 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 1: in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario considerando le variazioni di percorso tutt’ora vigenti; in direzione S. Spirito: i bus giunti in via Nazionale proseguiranno sulla stessa via con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno in Palese);

Linea 33 e 61: in direzione via della Lealtà – Q.re S. Pio: i bus giunti in via Nazionale proseguiranno sulla stessa via con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno in Palese); in direzione viale Jacobini Z.I.: i bus giunti in via Nazionale proseguiranno sulla stessa, svolteranno a destra per via Vittorio Veneto, a sinistra per via Diaz, con ripresa del percorso ordinario. Verrà istituita una fermata provvisoria in via Nazionale angolo via Vittorio Veneto in direzione S. Spirito/S. Pio. Dovranno essere effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso sopra indicate.