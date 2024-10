Bari Tango Congress, la città diventerà capitale della danza argentina

Da domani giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, la kermesse internazionale si terrà nel Nicolaus Hotel. Grande la partecipazione di appassionati a questa XII edizione del Bari Tango Congress firmato Tangon.

Il Bari Tango Congress è una esperienza immersiva, un variegato contenitore dove musica, arte, spettacolo, danza e passione si fondono per dar vita a un evento che ha scalato le classifiche dei festival collocandosi ai primissimi posti del palmares internazionale. Gli ingredienti che rendono questo festival un attrattore per tanti appassionati sono vari: in primo luogo l’altissimo livello dei ballerini ospiti, al momento presenti sui palcoscenici e negli eventi più prestigiosi del mondo, e poi la possibilità di vivere un momento conviviale per visitare la città di Bari e i suoi dintorni.

Quest’anno alla dodicesima edizione del Bari Tango Congress, che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre nel Nicolaus Hotel in Via Cardinale Agostino Ciasca 27, saranno tredici i ballerini di fama mondiale presenti: Mariana Montes, artista sulle scene mondiali da oltre 25 anni; Facundo Pinero e Vanesa Villalba ballerini, coreografi di spettacoli di tango, trainer di molti competitor che partecipano ai campionati mondiali; Neri Piliu e Yanina Quinones, ballerini teatrali, direttori artistici e coreografi della Tango Rouge Company; Simone Facchini e Gioia Abballe, vanto Italiano del tango nel mondo, campioni europei di Tango escenario nel 2017; Juliàn Sànchez e Bruna Estellita, campioni mondiali 2023 di tango escenario; Carlos Estigarriba e Marina Alcade, ballerini di tango salon e coppia esemplare dello stile milonguero; Laia Barrera e Julian Vilardo, la più giovane coppia di ballerini presenti alla manifestazione ma già rinomati per la loro capacità di esprimere le radici tradizionali del tango con uno stile unico.

Sono tante le persone iscritte, sia stranieri sia italiani, a testimonianza di come il Tango superi le frontiere geografiche con un linguaggio universale e senza età. L’associazione Tangon, inoltre, da sempre attenta alle cause sociali, anche quest’anno aderisce alla campagna regionale “Allénati contro la violenza” promossa dall’Assessorato al Welfare e allo Sport di Regione Puglia, attivando una collaborazione con il Centro antiviolenza “Paola Labriola” di Bari, gestito dall’Associazione di Promozione Sociale G.I.R.A.F.F.A. Il CAV sarà presente durante la manifestazione per fornire informazioni sui servizi e sul sostegno erogati dal Centro alle donne vittime di violenza, per aiutarle a ritrovare libertà e autonomia. Durante l’evento si terrà la IV edizione del Bari tango contest, un concorso destinato a giovani coppie che si sfidano sulla pista del Congress.