Bari, via libera al progetto della rotatoria in zona Fiera

Via libera con 26 voti a favore del Consiglio comunale al progetto preliminare, in variante allo strumento urbanistico vigente con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per la realizzazione della prima delle 20 rotatorie previste in zona Fiera: quella tra via Portoghese, via Mascagni e viale Di Maratona. Una delle zone dove si registrano più incidenti in città, anche a causa della presenza di decine di tir che la attraversano, in uscita o in entrata per il porto. Come ha spiegato lo stesso assessore alle Opere pubbliche, Domenico Scaramuzzi ieri in aula. In Consiglio si è proceduto anche alla votazione di immediata eseguibilità della stessa delibera «stante l’opportunità di procedere con celerità, per ragioni di fruibilità e sicurezza del traffico stradale, all’espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento». L’opera «garantirà – si legge nella delibera – una più omogenea distribuzione dei flussi di traffico e al contempo una diminuzione della velocità di approccio all’intersezione a tutto vantaggio della sicurezza stradale». A disposizione ci sono 465mila euro.