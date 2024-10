Banca Popolare Bari, Leccese chiede equo ristoro per i soci

Un equo ristoro per i soci della Banca Popolare di Bari. È quanto richiesto dal sindaco Vito Leccese che questa mattina, in occasione della giornata mondiale del risparmio, ha partecipato all’incontro tenutosi al Comune di Bari con le associazioni dei 70mila soci. “Un incontro estremamente importante e positivo”, hanno commentato le associazioni. Il Sindaco Leccese, in occasione dell’incontro, ha consegnato ai tanti azionisti presenti la nota da lui trasmessa lo scorso 29 Ottobre al Ministro Giorgetti, con la quale si è chiesto un equo ristoro per i soci della BPB. Inoltre ha comunicato di aver delegato l’Assessore Grasso a seguire gli aspetti operativi del procedimento, assicurando piena e completa attenzione per giungere a una positiva definizione di una vicenda che si trascina ormai dal 2019.

“Oggi siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato Giuseppe Carrieri Presidente di AssoBPB e Saverio Daddario Presidente Comitato Azionisti BPB- del nuovo corso dato dal Sindaco Leccese. Finalmente abbiamo e sentiamo il Comune e la Città al nostro fianco e non siamo più soli. Nei prossimi giorni saremo a Roma per consegnare materialmente l’emendamento alla legge di bilancio che noi abbiamo predisposto. E auspichiamo che le forze politiche di maggioranza e tutti i parlamentari baresi e pugliesi (di ogni schieramento), vogliano impegnarsi per l’approvazione essendo la norma di nessun impatto economico per lo Stato ed essendo già stata approvata (analogamente) per i risparmiatori traditi delle banche venete”.