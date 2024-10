Bari, Festa Forze Armate: variazioni orari bus Amtab. Possibili disagi

Amtab informa che in riferimento all’Ordinanza n.2024/03514-2024/220/00967 del 28/10/2024 pervenuta da parte della Ripartizione di Polizia Locale e Protezione Civile ed ai provvedimenti di circolazione adottati al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione nell’ambito della “FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE – GIORNATA DELLE FORZE ARMATE”, che interesserà diverse pubbliche vie in Bari, lunedì 04 novembre 2024 dalle ore 10:30, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle Autorità, è istituito il divieto di transito su via Gentile, nel tratto compreso tra via Medaglie d’Oro e l’innesto della tangenziale.

Per quanto sopra potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee 2/, 9, 12/, 23 e CPJ che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalle stesse. In caso di incrocio con l’entourage delle Autorità, i bus dovranno attenderne il passaggio.