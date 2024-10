Bari, nuovi orari conferimento rifiuti: attivo il calendario invernale

Amiu Puglia rende noto che a partire da domani 1° novembre (e non ottobre, come inizialmente comunicato) cambieranno gli orari di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti (raccolta stradale).

Si potrà conferire tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, dalle 12.30 alle 22.30 (e non più dalle 18.30 alle 22.30).

Domani 1 novembre inoltre i centri di raccolta e i centri mobili osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico: Centro di Raccolta Multimateriale di via Fuzio: 7-12.30; Centro di Raccolta Multimateriale di via M. L. King: 07.30 – 13;

Centri Mobili di Raccolta: chiusi. Uffici start up: chiusi.

Il Numero verde 800011558 non sarà operativo.