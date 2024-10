Bari, residenti Poggiofranco sulla mala movida: “Subito interventi”

Non solo Umbertino, anche a Poggiofranco i residenti sono sul piede di guerra per la mala movida soprattutto da quando, in seguito all’ordinanza emanata (e relativa solo alla zona umbertina) la movida sembra essersi spostata nel quartiere. Proprio per questa ragione i residenti hanno richiesto un incontro, tenutosi nel pomeriggio, alla presenza del consigliere comunale con delega a sindaco della notte, Lorenzo Leonetti. Obiettivo, discutere e affrontare le problematiche che affliggono via Mazzitelli.

I residenti, in particolare, chiedono di intervenire sulla movida notturna con il pattugliamento periodico della polizia locale, chiedono inoltre sicurezza stradale e viabilità e pulizia dei viali e delle aree verdi e comunali. Infine, i residenti, hanno chiesto anche la creazione di isole ecologiche per il conferimento della raccolta differenziata. “Vogliamo subito interventi”, hanno dichiarato nel corso dell’incontro i residenti.