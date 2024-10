Bari “serrata” per Halloween, Leccese: “Siate responsabili”

È il giorno di Halloween e cresce la paura per i possibili disagi che si potrebbero verificare in particolare nelle ore serali così come avvenuto già in passato. La città è stata “serrata”. Sono stati infatti implementate le volanti e i presidi nelle zone più sensibili. Proprio poche ore fa, di fronte al tribunale di Bari, polizia è vigili hanno fermato un gruppo di ragazzi con buste piene di uova. Ma si teme che possano essere utilizzate anche pietre o frutta congelata. Sul tema è intervenuto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che con un messaggio sui social ha invitato i cittadini festeggiare in maniera responsabile.

“Oggi è Halloween, al netto che possa piacere o meno che si festeggi una ricorrenza arrivata da altri luoghi e tradizioni, io penso che festeggiare sia sempre una cosa positiva. Purché sia per allegria e non per creare danno ad altri. Perché quando ogni occasione viene utilizzata per atti di sfregio e violenza ne paghiamo tutti le conseguenze. Con la Polizia Locale abbiamo implementato le volanti e i presidi nelle zone più sensibili. Così come stiamo collaborando con la questura e le forze dell’ordine. Ma non è possibile controllare ogni angolo della città e non è neanche bella una città sotto controllo, per questo vorrei che ognuno di noi fosse responsabile e rispettasse luoghi e persone. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, solo cosi si può vivere bene, in una città bella e giusta”, ha concluso.

Foto repertorio