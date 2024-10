Bitonto, per Natale al via il concorso “Le strade dei fiori”

Al via il Concorso “Le strade dei fiori – Christmas Edition”, obiettivo: addobbare il centro storico di Bitonto in stile natalizio coinvolgendo non solo i commercianti, ma anche i cittadini. È quanto previsto dall’associazione “Le strade dei fiori” guidata dal presidente Michele Castellano che ha annunciato l’edizione natalizia del concorso “La mia strada in fiore”, con l’obiettivo di trasformare il centro storico di Bitonto in un luogo suggestivo e addobbato in chiave natalizia, coinvolgendo cittadini, attività locali e visitatori in un’iniziativa all’insegna della bellezza e della tradizione. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bitonto e del sostegno di numerosi sponsor privati, impegnati a sostenere un evento che mette al centro la valorizzazione del territorio.

Dopo il grande successo della prima edizione a maggio 2024, che ha visto il centro storico riempirsi di fiori e colori, l’associazione è pronta a riproporre il concorso in versione “Christmas Edition”, invitando i residenti a decorare le loro strade con addobbi floreali e natalizi in grado di esprimere al meglio lo spirito delle festività. Il concorso si propone di stimolare la creatività della comunità e di valorizzare il centro storico con decorazioni semplici ma d’effetto, privilegiando l’uso di materiali di recupero e un approccio eco-sostenibile. L’evento “Christmas Edition nelle strade dei fiori a Bitonto” si inserisce all’interno delle celebrazioni natalizie, con l’intento di creare un’esperienza partecipativa che unisca il fascino del Natale alla bellezza del centro storico. L’iniziativa coinvolge non solo i residenti ma ache le attività commerciali, trasformando le strade del cuore della città in un percorso di bellezza e tradizione. La manifestazione si caratterizza per la volontà di promuovere decorazioni a basso impatto ambientale, che utilizzino elementi semplici e di recupero, capaci di interpretare in modo creativo la tradizione natalizia.

Il concorso prenderà il via il 3 novembre 2024 e si concluderà il 1° dicembre 2024. Una giuria composta dal presidente dell’associazione Michele Castellano, dal sindaco Francesco Paolo Ricci e dai giornalisti delle testate locali esaminerà le strade partecipanti, premiando quelle che sapranno coniugare al meglio l’aderenza alla tradizione natalizia, la creatività e la sostenibilità. La giuria si riunirà il 6 dicembre 2024, giorno di San Nicola, per decretare la strada vincitrice, alla quale verrà assegnato un premio speciale. Il concorso è aperto a tutte le strade del centro storico di Bitonto. Ogni partecipante potrà decorare la propria via rispettando i criteri di creatività, semplicità e attenzione alla tradizione. Per quanto riguarda le tematiche e i materiali: si incoraggia l’utilizzo di addobbi che richiamino la tradizione del Natale, preferibilmente realizzati con materiali di recupero e fiori, in ottica eco-sostenibile. La giuria premierà le strade che sapranno coniugare bellezza, coerenza con lo spirito natalizio e originalità. La proclamazione della strada vincitrice avverrà il 6 dicembre 2024.