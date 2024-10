Commerciante gioielli rapinato in autostrada: esplosi colpi di pistola

Un commerciante di gioielli ieri pomeriggio è stato rapinato da un commando armato nel tratto dell’autostrada A14 tra San Severo e Foggia, in direzione Bari. I banditi, che viaggiavano a bordo di un’auto di grossa cilindrata, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio per indurre il commerciante ad arrestare la marcia. Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire ai responsabili.