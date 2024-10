Halloween a Bari tra paura e disagi: è allarme vandalismo

(di Francesca Emilio) È il giorno di Halloween, anche Bari, come ormai da tradizione, si veste a festa per celebrare questa giornata, ma non per tutti è un momento gioioso. Dagli “scherzetti” delle baby gang ai timori degli autisti Amtab, da anni alle prese con un vero e proprio fenomeno di vandalismo che si acuisce, in maniera particolare, ogni anno il 31 ottobre. Sono solo alcune delle problematiche che rendono questa giornata un vero e proprio “Incubo” per i cittadini e per i lavoratori.

Solo pochi giorni fa, un autista, aveva denunciato quanto accade ormai già da tempo ai danni dei mezzi del trasporto pubblico locale. Il timore è quello che nel giorno di Halloween la situazione possa peggiorare. “Abbiamo già registrato episodi negli scorsi giorni – ha raccontato – i ragazzini non lanciano più solo uova, ma frutta congelata. Rischiamo di farci male”, ha sottolineato evidenziando l’assenza di un intervento “importante” da parte dell’azienda per tenere sotto controllo la questione sicurezza. “Si è parlato di pattuglie per i bus, ma è una soluzione impossibile e il problema non riguarda solo il San Paolo, ma tutte le zone periferiche – spiega infine – sono circa sessanta corse. Sarà impossibile. Spero non ci siano problemi quest’anno”, conclude. Non solo autisti però, anche alcuni cittadini sono spaventati da questa giornata. C’è chi evita di prendere i bus e chi addirittura, non esce di casa.

“Ormai il 31 ottobre evito di uscire e di prendere i pullman – spiega un’anziana – se per alcuni è un momento divertente, come è giusto che sia, per altri ragazzini è una scusa per dare fastidio. Tra petardi e lanci di uova e farina uscire diventa faticoso. Speriamo che quest’anno vada meglio. Io, per precauzione, ho fatto la spesa qualche giorno prima”, ha concluso.

