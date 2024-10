Il ‘virus’ della mala movida arriva in via Mazzitelli

La movida si è spostata dall’Umbertino a Poggiofranco dopo l’ordinanza a firma del sindaco Leccese. E’ la denuncia che i residenti di via Mazzitelli gridano a gran voce. Ed è presto spiegato: “La situazione è peggiorata – spiega un residente – nelle ultime settimane in questa via e al punto X (via Caccuri, ndr) e noi abbiamo perso la pace. Schiamazzi notturni, ma anche parcheggi selvaggi sino a tardi. Così non si può più andare avanti”.

“In realtà – aggiunge un altro residente – la situazione è sempre stata così. Inspiegabile poi che preferiscano prendere multe per i parcheggi ‘inventati’ davanti ai locali, quando quasi tutti i garage dei residenti sono aperti anche agli esterni pagando due euro all’ora”. C’è anche un altro punto dolente per le strade di Poggiofranco “nuova”: i rifiuti che i proprietari dei locali lascano a ridosso dei marciapiedi. “La mattina quando vado a lavorare alle volte sono ancora lì. Cartoni, bottiglie e rifiuti di ogni genere”. I residenti di via Mazzitelli hanno chiesto un incontro al sindaco della notte Lorenzo Leonetti nel pomeriggio di oggi. Le richieste che saranno presentate alla sua attenzione sono: un pattugliamento periodico polizia locale; sicurezza stradale e viabilità; pulizia viali ed aree a verde comunali e la creazioni di isole ecologiche per il conferimento della raccolta differenziata. L’idea è anche quella di costituire un comitato ad hoc che possa interfacciarsi periodicamente con l’amministrazione comunale e le autorità competenti per misurare gli obiettivi raggiunti.