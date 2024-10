Porta a porta a Torre a Mare, Sant’Anna e San Giorgio: il programma

Continua il programma di distribuzione dei kit in vista dell’avvio – nelle prossime settimane – della raccolta differenziata porta a porta nei territori di Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare (Municipio 1): una rivoluzione che interesserà più di 14mila cittadini, grazie alla collaborazione di Comune di Bari, Amiu Puglia spa e Conai.

Nel dettaglio, saranno coinvolte 6334 utenze domestiche, 136 condomini e 265 utenze non domestiche. In questa prima fase propedeutica all’avvio vero e proprio del servizio, i titolari delle utenze domestiche dovranno effettuare il ritiro dei kit nell’info point dedicato, allestito nella sede comunale di via Monte Sei Busi, 2 a Torre a mare, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30, dove tutte le istruzioni per l’utilizzo verranno illustrate dai facilitatori ambientali, che risponderanno a eventuali dubbi e domande.

Amiu Puglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Municipio 1, per andare incontro alle necessità dei cittadini, ha anche predisposto un programma di punti mobili di distribuzione.

Ecco gli appuntamenti per i prossimi giorni: – lunedì 4: dalle 10 alle 12, Osteria del porto, piazza della Torre, 71 – Torre a mare; – venerdì 8: dalle 17 alle 19, Proloco, via dei trulli, 14 – Torre a mare; – sabato 9: dalle 10 alle 12, Asd I sentieri, via Raffaele Resta – Torre a mare; – mercoledì 13: dalle 16.30 alle 18.30, centro servizi per famiglie Torre a mare, via Morelli e Silvati (accanto alla scuola ex Aquaro) – Torre a mare; – giovedì 14: dalle 16.30 alle 18.30, parrocchia Sant’Anna, via Fratelli Spizzico, 1 – Sant’Anna; – venerdì 15: dalle 17.30 alle 19.30, Proloco, via dei trulli, 14 – Torre a mare; – sabato 16: dalle 10.30 alle 12.30, Villaggio della Felicità (cantiere in costruzione), via complanare ovest, 48/50 – Torre a mare.