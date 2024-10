Puglia, ok all’attivazione di 1577 posti letto negli ospedali

Ampliare e riorganizzare il numero di posti letto disponibili negli ospedali pubblici e nelle strutture private accreditate. È questo l’obiettivo del nuovo regolamento regionale in ambito sanitario, inviato al Bollettino regionale per la pubblicazione ufficiale, emanato in mattinata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L’aggiornamento, più nel dettaglio, prevede l’istituzione di 1.577 posti letto aggiuntivi, ripartiti tra le aree di degenza per acuti, riabilitazione e lungodegenza. In questo modo, l’offerta complessiva di posti letto in Puglia raggiunge quota 15.302, di cui 10.311 in strutture pubbliche e 4.991 in strutture private accreditate.

Particolare attenzione è stata data ai posti letto di Medicina e Chirurgia d’accettazione d’urgenza, che saranno attivati in via prioritaria nei pronto soccorso dei DEA di II Livello degli ospedali di Barletta, Andria, Cerignola, e negli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase, “Miulli” di Acquaviva delle Fonti e nell’IRCCS privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza”. In queste strutture, saranno garantiti un minimo di 10 e fino a un massimo di 20 posti letto per l’emergenza. Il regolamento stabilisce inoltre che le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie potranno richiedere l’attivazione di posti letto di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza anche negli altri ospedali presenti sul territorio di propria competenza.

freepik