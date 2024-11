Alberobello tra i luoghi più cercati online: l’indagine

Sono stati, l’anno scorso, i borghi più cercati online: Tropea, Alberobello e Civita di Bagnoregio; Ronciglione è il borgo di tendenza; Tropea il più ricercato a luglio e agosto, mentre Subiaco e Locorotondo a dicembre e gennaio.

All’estero, Vernazza è il borgo più cercato dagli statunitensi, Malcesine dai tedeschi e Alberobello da francesi, inglesi e spagnoli, mentre Tropea è il borgo italiano più ricercato in Svizzera. È questo il quadro che emerge dal primo studio targato Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, e disponibile sul magazine Moveo che esplora le ricerche online, svelando tendenze e interessi crescenti per il turismo verso i piccoli centri storici d’Italia.

Negli ultimi 4 anni l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente, con quasi 210 milioni di ricerche online, di cui 62 milioni solo nel 2023. Il desiderio di riscoprire il fascino autentico dei piccoli centri storici ricchi di cultura, arte e tradizioni, trova una conferma evidente anche nel trend di crescita, +45% rispetto al 2020.

Tra i borghi più amati e ricercati online, Tropea si conferma in vetta alla classifica con una media di 148.300 ricerche mensili. La località calabrese incanta per le sue bellezze paesaggistiche e storiche. Segue in classifica Alberobello, celebre per i suoi trulli, patrimonio Unesco, che totalizza 129mila ricerche al mese. Il terzo posto è occupato da Civita di Bagnoregio, la città fantasma, 112.900 ricerche mensili, confermandosi così meta di grande interesse soprattutto per il suo suggestivo paesaggio e la sua storia millenaria. Altri borghi nella top 10 includono Maratea, Otranto, Ronciglione, Sperlonga, Locorotondo, Cefalù e Subiaco, tutti esempi dell’immenso patrimonio storico e culturale italiano, che continua a suscitare grande fascino.

Dallo studio emerge anche un crescente interesse per il Sud e le Isole: sebbene il Centro Italia registri il maggior numero di ricerche complessive, oltre 2 milioni in media al mese, il Sud e le Isole si posizionano al primo posto per ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. Puglia, Calabria e Lazio sono le regioni che, secondo lo studio, suscitano maggior interesse tra gli utenti. Le ricerche online rivelano anche un forte carattere stagionale: d’estate Tropea e Alberobello dominano le ricerche, mentre Maratea e Otranto registrano picchi di interesse a luglio e ad agosto. In inverno, invece, le ricerche si concentrano su borghi come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo; quest’ultimo continua a suscitare curiosità anche nei mesi più freddi grazie al suo fascino natalizio.

Tra le mete emergenti c’è Ronciglione, con una crescita del 457% nelle ricerche negli ultimi due anni, grazie al suo Carnevale storico, sempre più apprezzato e visibile anche sui social media e per la sua vittoria nel contest ‘Borgo dei borghi 2023’. Seguono Albori, frazione di Vietri sul Mare, e Chiusa, in provincia di Bolzano, che hanno visto aumentare significativamente il loro appeal.