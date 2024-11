Bari, asfalto “impraticabile” vicino Mater Dei: “Pericoloso”

(di Francesca Emilio) “L’asfalto in alcuni tratti è impraticabile, ci passano monopattini, motorini e ambulanze: è pericoloso”. La denuncia arriva da Bari, in particolare in via Samuel Friedrich Hahnemann, appena fuori dall’ospedale Mater Dei. A segnalare quanto accade è un cittadino secondo il quale, le condizioni della strada in questione “molto simile a quella di tante altre” rende poco sicuro il transito.

“Immaginate un’ambulanza a tutta velocità per un’urgenza – denuncia – è normale che debba scansare le buche o che chi ci viaggia sopra, magari pazienti fragili, debba rischiare di prendere il volo? Il tratto è molto trafficato, ci viaggiano motorini e sempre più monopattini. È una situazione ben nota, è ora che qualcuno intervenga, non solo qui, ma un po’ in tutta la città. Le strade mettono i brividi”, ha concluso. Non è la prima volta che i cittadini denunciano le condizioni delle strade. Per molti, viaggiare per le strade della città comporta un vero e proprio rischio per la vita soprattutto per chi transita in moto o monopattini, mezzi, questi ultimi, che aumentano di giorno in giorno.