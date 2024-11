Bari e le strade vietate a disabili e passeggini

A Bari molte strade soprattutto delle periferie sono vietate a disabili e passeggini. Lo sa bene il consigliere del municipio 3, Peppino Milella, che oggi ha denunciato le condizioni di strada San Girolamo. “Impossibile percorrerla con un passeggino – spiega – mancano i marciapiedi e dove ci sono mancano gli scivoli o sono dissestati. Ci sono poi i pali della luce o vecchi pali in mezzo e i passeggini non passano: bisogna circolare sulla strada, in mezzo alle auto”. Senza dimenticare il problema dei rifiuti.