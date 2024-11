Bari-Reggiana: la storia. Longo: “Falletti mancherà per 20 giorni”

(Di Nicola Lucarelli) – Archiviato il quinto pareggio consecutivo ottenuto contro la Carrarese, il Bari scende nuovamente in campo allo stadio “San Nicola” per affrontare la Reggiana. La squadra allenata da William Viali è reduce dalla sconfitta interna contro il Cosenza e occupa il quindicesimo posto in classifica ad un punto di distanza dai galletti.

Bari – Reggiana, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie B, si giocherà sabato 2 novembre con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – L’Associazione Calcio Reggiana 1919, meglio nota come Reggiana, è una società calcistica italiana con sede nella città di Reggio Emilia fondata nel 1919.

Rifondata nell’agosto del 2018 come Reggio Audace Football Club, ha ereditato la tradizione sportiva dell’Associazione Calcio Reggiana, estromessa al termine del campionato di Serie C 2017-2018 per motivi finanziari e successivamente sciolta, e a sua volta creazione del lodo Petrucci. Vanta la 42ª migliore tradizione sportiva in Italia: inoltre occupa la 59ª posizione nella classifica perpetua della Serie A e la 23ª in quella della Serie B.

Anche nota col soprannome di Regia, ha per colore sociale il granata, gioca le partite casalinghe al Mapei Stadium – Città del Tricolore. Promossa per la prima volta nella massima serie italiana (a gironi) nella stagione 1920-1921, conta in questa categoria 7 apparizioni, l’ultima delle quali nella stagione 1996-1997, annoverando come miglior piazzamento il 14º posto della stagione 1993-1994. A livello nazionale, nel suo palmarès la società vanta un campionato di Serie B e uno di Serie C a girone unico, nonché una Supercoppa di Serie C2.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Reggiana sono 32 e la bilancia pende leggermente verso la formazione emiliana che ha ottenuto 12 successi, 9 sono stati i pareggi e 11 le affermazioni biancorosse. In terra pugliese, si sono disputati 15 incontri e i galletti hanno avuto la meglio in 10 occasioni, 3 sono stati i pareggi e 2 le vittorie della “Regia”.

La vittoria più larga del Bari sulla Reggiana risale al campionato 1967/68: i biancorossi si imposero per 4-0 grazie alle reti di Mujesan, De Nardi e una doppietta di Galletti.

Doppi ex della sfida: Igor Protti, Roberto Goretti, Sandro Tovalieri, Daniele Sciaudone, Massimiliano Tangorra, Angelo Carbone, Pietro Parente, Adriano Montalto, Gianni Seghedoni, Karim Laribi, Marco Romizi, Daniele De Vezze, Luca Siligardi, Francesco Pedone, Costante Tivelli, Alessandro Parisi, Claudio Correnti, Franco Galletti, Innocenzo Donina, Marcello Montanari, Angelo Terracenere, Marcello Tentorio, Agostino De Nardi, Davide Dionigi, Italo Florio, Filippo Antonelli Agomeri, Luciano Gariboldi, Luigi Sardei, Gianluca Sordo, Luigi Buglioni, Nello Orlandi, Alberto Bonaretti, Gabriele Grossi, Bruno Fantini, Alessandro Sgrigna, Riccardo Allegretti, Vittorio Calvani, Attilio Gregori, Paolo Annoni e Lidio Maietti.

Ex del match: Riccardo Fiamozzi e Manuel Marras nella Reggiana.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: János Vanicsek, Lauro Toneatto e Attilio Perotti

I TECNICI – Alla vigilia del match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “La Reggiana è difficilmente codificabile, ma non possiamo abbassare la guardia contro nessun avversario. Siamo concentrati per tornare alla vittoria il prima possibile. Tuttavia, è difficile un po’ per tutti, fare risultato pieno in questo campionato, soprattutto nella zona media della classifica perchè il torneo è livellato. Siamo alla terza partita in otto giorni, valuteremo chi sta meglio. Falletti? credo sarà assente 20 giorni”.

“Per quanto concerne le mie dichiarazioni dopo Bari Carrarese, si è evinto che ho tirato una stoccata o una frecciatina, ma non è assolutamente così: se ho bisogno di dire qualcosa al mio direttore lo faccio. Non ho bisogno della conferenza stampa per lavare i panni sporchi: con presidente e DS ci parlo ogni giorno. Quando parlo di budget non lo faccio per fare una critica, ma per fare un’analisi”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval, Sibilli, Lasagna

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi, Libutti, Meroni, Lucchesi, Fontanarosa, Marras, Reinhart, Sersanti, Vergara, Portanova, Vido. All. Viali

Foto Ssc Bari