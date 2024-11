Halloween a Bari, bus danneggiati e bidoni bruciati

(Di Samantha Dell’Edera) Sono sei gli autobus danneggiati con vetri rotti durante la notte di Halloween. Sono state lanciate anche bombe carta sempre contro i bus in zona San Pio e San Paolo.

Le linee danneggiate sono state la 11 Santa Rita Carbonara, la 33 San Paolo e la 2 via Crispi.

In fiamme due bidoni: in uno ha preso fuoco la batteria di un monopattino che era stata gettato all’interno.

Insomma una notte di terrore in città. La presenza della polizia locale ha permesso di sventare molti altri danneggiamenti, ma il bilancio è comunque pesante.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili, anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza: in azione sempre bande di ragazzi incappucciati.