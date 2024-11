Halloween a Bari, non solo bus: auto danneggiate

Non solo bus dell’Amtab presi di mira. Tanti i danni in città ad auto e portoni. È il bilancio della notte di Halloween.

“Mi hanno rotto il vetro della macchina con delle mazze, un gruppo di ragazzini incappucciati – denuncia un residente del San Paolo – Ragazzi che non si rendono conto del disagio che provocano alla gente. Ragazzi che pensano di essere superiori e potenti. Ragazzi vuoti dentro, ragazzi che non sanno cosa significa rispetto, ragazzi che non sanno cosa significa divertimento, tutto questo è vomitevole. Vorrei scrivere tanto altro ma non riesco a trovare il termine giusto per definire quanto siete stati patetici”.

Decine i portoni presi di mira: vetri rotti e cancellate ricoperte da uova.