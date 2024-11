Primo novembre a Bari, orario continuato nei cimiteri

In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amtab ha attivato delle aree straordinarie per la sosta in prossimità del cimitero centrale. Oggi, considerato il giorno di festa, si attende il tutto esaurito e sono previsti anche più controlli da parte della polizia locale.

Aree di sosta cimitero centrale

Fino al 3 novembre sono state attivati i parcheggi di via Scopelliti, quello interno in via Tommaso Fiore e quello esterno sul piazzale Exultet. In via Scopelliti la tariffa unica è di due euro, mentre all’interno di via Tommaso Fiore si può parcheggiare dalle 7 alle 18 a 50 centesimi all’ora, un euro ad ora per ogni ora successiva alla prima. Stessa tariffa per il piazza Exultet. I cimiteri osserveranno l’orario continuato dalle 7 e 30 alle 18.

Monster Day al Parco Due giugno

Nella giornata di oggi l’area al parco Due giugno sarà attiva in due sessioni, una dalle 10 alle 13.30 e l’altra dalle 17 alle 24. Alle 21 si terrà l’esibizione live de “Gli amici di Carletto”, celebre cartoon rock band che proporrà le sigle dei mitici cartoni animati giapponesi degli anni ’70, ’80 e ’90, rivisitati in chiave rock, metal, funky e pop, con travestimenti e abiti di scena a garantire la riuscita di uno spettacolo esilarante e al tempo stesso di grande spessore musicale. Questa formazione è composta da Francesco Luiso e Liliana Marzo in voce, Alessandro Cappa e Antonio Vegius alle chitarre, Nico Pagano alla batteria e Annalisa Visaggi al basso. La loro esibizione, rigorosamente svolta in costume, è un mix di energia e vivacità, che propone un viaggio nel tempo ai fruitori che sono riportati agli anni della giovinezza con una sequenza di brani che riprendono i principali cartoni animati giapponesi, tanto amati da chi oggi ha tra i 60 e i 30 anni. Durante la serata saranno proposti diversi brani, da “Carletto il principe dei mostri” (da cui prendono il nome), a “Occhi di Gatto”, passando per “Pollon”, “Holly & Benji” e molti altri.

Il “Monster Day” sarà accessibile gratuitamente. Le attrazioni del luna park (ognuna accessibile con ticket) rimarranno presenti sino a domenica 3 novembre.

Pugliesi in viaggio per il ponte

Dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali restano in Italia prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i posti all’aria aperta. Poco più di 1 milione di essi ha scelto una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l’aereo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa e costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d’affari di 4,6 miliardi. Emerge dall’indagine di Federalberghi.