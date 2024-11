Ballerino di Bisceglie morto a Riad, respinta richiesta archiviazione

Proseguiranno le indagini sulla morte dei tre ballerini Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, coinvolti in un incidente mortale il 16 ottobre 2021 mentre si trovavano in tournee a Riad, in Arabia Saudita. Il gip di Roma ha infatti respinto la seconda richiesta di archiviazione avanzata dai pm, chiedendo agli inquirenti di

acquisire “per qualunque via informazioni e copia di atti del procedimento presso l’autorità giudiziaria del luogo”, informazioni ritenute indispensabili per le valutazioni del caso.

“Un messaggio importante e coraggioso da parte della Giustizia italiana. La complessità dei rapporti diplomatici con il Paese estero coinvolto non può e non deve intralciare il diritto alla verità dei familiari delle vittime coinvolte”, commentano in un comunicato i legali dei familiari di Caggianelli, Tommaso Cimadomo e Leonardo Chiapperini.

Già a maggio 2024, su altra richiesta di archiviazione avanzata dal pm, il gip aveva ordinato nuove indagini chiedendo l’acquisizione di copia degli atti della vicenda processuale saudita. In quell’occasione, come si legge nello stesso comunicato, le autorità di Riad non diedero riscontro. I tre si trovavano in Arabia Saudita con una compagnia di dieci ballerini per l’inaugurazione di un nuovo teatro. L’incidente mortale avvenne nel loro giorno libero, mentre stavano facendo una escursione nel deserto con guide del luogo.

A bordo di due auto Caggianelli (originario di Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani), Giarri (romano) ed Esposto (della provincia di Agrigento) avevano raggiunto il deserto e al ritorno, per cause ancora da chiarire, i mezzi precipitarono in una scarpata. Altri componenti del gruppo furono coinvolti nello schianto e rimasero feriti. Tra le vittime anche una persona del luogo. Il fascicolo a carico di ignoti presso la Procura di Roma era stato aperto dopo la denuncia presentata dai familiari di Caggianelli.