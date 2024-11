Bari, aggressione in piazza Redentore la notte di Halloween

“Questo è accaduto in piazza Redentore il giorno di Halloween Ho chiesto e richiesto che fossero potenziati i controlli in tutte quelle piazze o zone particolarmente a rischio. La risposta? Il nulla, fatta eccezione per piazza Moro che comunque è stata oggetto di atti vandalici”. La denuncia è del consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta. “Oggi ci ritroviamo come sempre a fare la conta dei danni e delle aggressioni, rischiando di creare un senso di assuefazione che sarebbe la sconfitta principale per una comunità intera. Francamente non capisco perché ci si scomoda per la movida e non per la sicurezza in città”.