Bari, altra occasione persa: 2-2 contro la Reggiana

(di Nicola Lucarelli) Il Bari non sa più vincere e ottiene il sesto pareggio consecutivo. Dopo un primo tempo noioso e pieno di errori, la formazione biancorossa cambia pelle nella ripresa grazie agli innesti di Favilli e Novakovich. E’ proprio l’attaccante statunitense il protagonista delle due reti dei galletti: prima fornisce un assist a Benali, poi concretizza un cross rasoterra di Sibilli. La formazione di Longo cerca di addormentare la gara e la Reggiana ne approfitta trovando un clamorosa (quanto meritato) pareggio. Per il galletti, appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Reggiana, il tecnico del Bari Moreno Longo, recupera Favilli ma deve rinunciare a Falletti e Matino. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in difesa si rivede Obaretin che prende il posto di Mantovani, mentre Oliveri e Manzari vengono preferiti a Favasuli e Lella.

Nel Reggiana, il tecnico William Viali recupera l’ex Marras, ma perde Vido. L’allenatore di Vaprio d’Adda schiera i suoi con il modulo 4-3-2-1: c’è l’ex Fiamozzi, solo panchina per Marras.

PRIMO TEMPO: Parte bene la Reggiana che va al tiro con Portanova al minuto 2, ma la sua conclusione termina alta. Ci prova anche Girma al minuto 10 ma, anche in questo caso, la palla finisce lontano dai pali della porta difesa da Radunovic. Ma la prima vera chance è per il Bari al minuto 13 con Manzari che colpisce il palo su invito di Oliveri. Ancora pericolosi i padroni di casa al minuto 17 con Lasagna che, ben servito da Sibilli, calcia sull’esterno della rete. La Reggiana non sta a guardare e va al tiro al minuto 21 con Sersanti, ma Radunovic smanaccia in corner. Ci riprova Manzari al minuto 23, ma il suo tentativo finisce alto. Al minuto 24, Maita trova ancora Manzari sulla trequarti, ma Bardi para la conclusione del numero 18 biancorosso. Oliveri prova la conclusione da fuori area al minuto 30, ma con poca precisione. La gara vive di pochi sussulti e molti errori, soprattutto da parte della squadra di Longo. I galletti perdono palla a centrocampo al minuto 45, regalando un contropiede pericoloso alla squadra di Viali che va al tiro con Portanova, ma Radunovic è strepitoso nella respinta. E’ l’ultima emozione di un brutto e noioso primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0 – 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per il Bari: fuori Manzari e Lasagna, dentro Favilli e Novakovich. La squadra biancorossa la sblocca al munuto 54 con Benali, abile a mettere in rete una palla ben servita da Novakovich. Trascorrono due minuti e il Bari trova la rete del raddoppio proprio con Novakovich che si fa trovare pronto sul secondo palo e mette in rete un preciso assist di Sibilli. La Reggiana prova a reagire al minuto 59, direttamente su calcio di punizione battuto da Portanova, ma Radunovic è ancora una volta reattivo e respinge in corner. Terzo cambio per Longo al minuto 67: dentro Simic fuori Obaretin. Finisce al minuto 74 la partita di Sibilli e Maita, entrano Lella e Maiello. La Reggiana trova la rete del 2-1 al minuto 82 con Lucchesi su dormita della retroguardia barese. Episodio chiave al minuto 85: Radunovic stende Vergara in area: per l’arbitro Sacchi non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gondo che supera Radunovic. La Reggiana prova a vincerla, ma Radunovic si oppone al tiro di Gondo al minuto 90. Oliveri impegna Bardi all’ultimo secondo, ma l’estremo difensore emiliano para in due tempi. Finisce così Bari – Reggiana edizione 2024/25. Allo stadio “San Nicola” termina 2-2.

PAGELLE: Radunovic le prende ‘quasi’ tutte. Lasagna non incide.

Radunovic 7, Pucino 5,5, Vicari 6, Obaretin 6 (55′ Simic 5,5), Oliveri 6,5, Benali 6,5, Maita 6 (74′ Maiello 5,5), Dorval 6, Manzari 6 (46′ Favilli 6), Sibilli 6,5 (74′ Lella 5,5), Lasagna 5,5 (46′ Novakovich 6,5)

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 2

Marcatori: 54′ Benali 56′ Novakovich 82′ Lucchesi 86′ Gondo rig.

Ammoniti: Obaretin, Vergara, Stulac, Favilli

Espulsi: nessuno

Tiri: 5 – 10

Corner: 6 – 6

Possesso palla: 51% 49%

Spettatori: 15.294 (7.154 abbonati; 269 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Oliveri, Benali, Maita, Dorval, Manzari, Sibilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, Mantovani, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Favasuli, Lella, Simic, Saco, Favilli

REGGIANA: Bardi (c), Sersanti, Meroni, Fiamozzi, Reinhart, Pettinari, Ignacchiti, Sampirisi, Lucchesi, Girma, Portanova

Panchina: Motta, Rozzio, Stulac, Marras, Cigarini, Gondo, Libutti, Fontanarosa, Maggio, Urso, Vergara, Kabashi

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Sacchi della sezione di Macerata. Assistenti: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Matteo Pressato della sezione di Latina. Quarto ufficiale: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganesi (Bergamo).

Foto Ssc Bari