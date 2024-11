Due pedoni sono stati investiti in Piazza Garibaldi mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sul posto il 118 per i soccorsi e la polizia locale. Al momento non si conoscono le condizioni della coppia. Il conducente è un signore anziano al momento in stato di shock. La zona è interdetta al traffico.

Aggiornamento

Sono in corso i rilievi e gli accertamenti della polizia locale. I due feriti sono stati trasportati alla Mater Dei in gravi condizioni. Si tratta di marito e moglie, sessantenni.