Bari, la Pinacoteca apre le porte alle scuole

Martedì 5 novembre, dalle ore 9.00, con la visita di due scolaresche, prende il via il progetto “Scuole al Museo” promosso dal Servizio Beni Culturali della Città metropolitana di Bari, finalizzato a promuovere una metodologia legata alla didattica dell’arte ed educare i più piccoli alla visione di un quadro, di una scultura attraverso visite guidate e laboratori ispirati alle collezioni permanenti della Pinacoteca e alle mostre temporanee in programma.

Le visite guidate e le attività di laboratorio, a cura dell’associazione culturale “Mamamma”, coinvolgeranno i partecipanti fra le sale del museo in una esperienza plurisensoriale finalizzata a favorire nei bambini un processo creativo che rafforzi la loro esperienza di incontro con l’arte.

Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti delle scuole dell’infanzia (a partire dai 5 anni), delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio metropolitano.

Le visite guidate e i laboratori avranno una durata di 90 minuti e si terranno dal martedì al giovedì. Informazioni e prenotazioni da parte delle scuole dovranno pervenire con una comunicazione del dirigente scolastico o di un insegnante delegato/a su carta intestata dell’istituto all’indirizzo mail: didatticapinacotecabari@gmail.com con l’indicazione della classe, del numero degli alunni, il nominativo, il contatto telefonico e la mail del/la docente referente.

La partecipazione al progetto è determinata dall’ordine di arrivo delle richieste e delle manifestazioni di interesse da parte dell’istituto scolastico sino ad esaurimento delle disponibilità del numero di visite guidate e laboratori programmati. La partecipazione delle scuole è gratuita. Infotel: 080/5412420 dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 19.00.