Bari, si rafforzano i servizi per l’Anagrafe di Carrassi

A partire da lunedì 5 novembre i cittadini potranno rendere le dichiarazioni di nascita entro il decimo giorno dall’evento anche presso la delegazione di Carrassi, situata in corso Benedetto Croce 96. Per accedere al servizio sarà necessario prenotare un appuntamento tramite l’agenda Book and Pay. Le dichiarazioni potranno essere effettuate dal martedì al venerdì.

Si ricorda che le dichiarazioni di nascita effettuate dopo il decimo giorno dovranno continuare ad essere rese presso la sede centrale della ripartizione in largo Fraccacreta 1.