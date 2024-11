Incidente all’alba nel Foggiano: muore 34enne

Un uomo di 34 anni è morto all’alba in un incidente sulla strada provinciale 77, a Cerignola, nel Foggiano. L’uomo era alla guida di una Bmw 216 che – per cause da accertare – si è scontrata con un camion. L’auto viaggiava in direzione Manfredonia. L’autista del camion è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.

Si chiamava Angelo Ognissanti il 34enne morto nell’incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 6.30 lungo la provinciale 77 che attraversa le campagne di Cerignola.

Ognissanti da Manfredonia si stava recando al lavoro a Cerignola (era responsabile di un supermercato di una nota catena) quando, per cause in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava, una Bmw 216, si è scontrata con un camion proveniente dal senso opposto di marcia. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il conducente del mezzo pesante, che è rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale di Foggia.