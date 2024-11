Monster Day, giostre e street food fino a domenica a Bari

Resterà aperto fino a domenica 3 novembre il lunapark allestito in viale Einaudi, nell’area prospicente l’ingresso di Parco 2 Giugno, con gli stand enogastronomici Dopo il successo ottenuto nella seconda edizione del Monster Day, la grande festa di Halloween organizzata dal Perris Park e dal Gomma Park di Bari e patrocinata dal II Municipio del comune pugliese, a grande richiesta resteranno fruibili sia gli spazi dedicati allo street food e al divertimento per tutte le età.

L’area continuerà quindi ad accogliere grandi e piccini con oltre dieci attrazioni, tra cui quelle a tema Halloween come il treno fantasma, il castello e gli specchi umoristici, ma anche altre classiche giostre come La Corrida, Monza piste, il Crystal’s dream, il waterball, il jumping e il trenino, oltre ai giochi a premi come il tiro al segno e la giostra dei cerchietti.

Resterà aperta anche l’area dedicata al cibo con un’ampia offerta di prodotti culinari, tra cui le bancarelle di caramelle, i chioschetti di crepes e dolci, gli stand che propongono le tipicità del territorio e i truck con le eccellenze dello street food. Si può accedere gratuitamente all’area a partire dalle 10.30, mentre le attrazioni del luna park sono accessibili con ticket.