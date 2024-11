Bari e il waterfront di San Girolamo dimenticato

Il waterfront di San Girolamo versa in una condizione di degrado e abbandono perenne. La denuncia è del consigliere municipale di FdI, Peppino Milella che ha documentato lo stato del lungomare. Dalle transenne abbandonate da mesi sulla costa ai rudere di un bene confiscato alla mafia diventato ricettacolo di rifiuti e rifugio di una colonia felina. Ci sono i marciapiedi dissestate, le aiuole non curate. “E poi – commenta Milella – ci sono i portici della piastra. Uno dei locali è stato persino scelto per girare una fiction ma tutto attorno è il degrado assoluto, i portici vengono usati come bagni, i faretti sono distrutti da anni, le telecamere mai attivate. Uno scempio e nessuno fa nulla”. In alcuni punti c’è anche pericolo di crollo calcinacci.