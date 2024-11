Bari, sporcizia e erbacce a parco Rossani: la denuncia

“È una vergogna, è un’indecenza, è uno schifo!” “Sono queste le frasi che ci arrivano dai nostri concittadini in merito alle condizioni di parco Rossani”. A parlare è Onofrio De Giglio, Consigliere del Municipio 2 di Fratelli d’Italia, che continua: “purtroppo non possiamo che concordare con quanti ci fermano per mostrarci il degrado della città. La situazione è davvero insostenibile: con gli altri 3 Consiglieri di FdI ed il Coordinatore del Municipio 2 Maurilio Salatino, abbiamo rilevato e segnalato il degrado, l’incuria e la sporcizia in cui versano molte piazze, giardini e strade. Aveva detto la verità il Sindaco Leccese quando parlava di continuità con la precedente amministrazione: in effetti è rimasto tutto uguale! Nessuna pulizia, nessun controllo, nessun miglioramento: questa città sta diventando una pattumiera a cielo aperto! Neanche i luoghi di incontro e di passeggio dedicati ad anziani e bambini si sottraggono a questa cruda realtà!!! Noi dal canto nostro saremo sempre qui, sempre in prima linea, ad evidenziare tutta questa incuria e completo stato di abbandono delle periferie cittadine, che evidentemente poco interessano i nostri attuali amministratori”.