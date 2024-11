Bari, tra i rifiuti in campagna spuntano bustoni di pane: “Vergogna”

“Hanno gettato del pane in campagna, come se fosse un rifiuto. Ci sono bustoni interi, una vera vergogna se si pensa che c’è chi muore di fame e per un pezzo di pane farebbe di tutto”. A segnalarlo a Borderline24 una cittadina residente nel Municipio 5, in particolare a Palese. Le immagini arrivano da una zona di campagna nei pressi di una strada che conduce all’aeroporto, via Gabriele d’Annunzio. Così come si vede dalle foto, il pane era contenuto in alcuni bustoni. Una parte dello stesso è riverso in campagna, al fianco degli altri rifiuti gettati nella stradina in questione che, evidenzia la cittadina “è ormai una discarica a cielo aperto”. “Passeggiavo quando mi sono ritrovata davanti a questo triste spettacolo – ha proseguito – un vero peccato assistere a queste scene. Fa tristezza già vedere i rifiuti ovunque, ma vedere buttato via anche un bene prezioso come il cibo, peggio ancora il pane, è doppiamente mortificante. Spero si possa risalire al colpevole”, conclude.