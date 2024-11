Cucina, alleate del cuore e ricche di fibre: in tavola le noci

Alleate del cuore e ricche di proprietà benefiche per l’organismo. In tavola oggi portiamo le noci, un alimento ricco di proteine, fibre, ma non solo. Andiamo per gradi. In primis, le noci sono note per il loro alto contenuto di acidi grassi omega-3, utili per migliorare la salute del cuore, riducendo il rischio di infarto e abbassando i livelli di colesterolo LDL (quello “cattivo”). Contengono anche arginina, un aminoacido che promuove la dilatazione dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa sotto controllo. Ma non solo.

Le noci, grazie alla presenza di vitamina E, polifenoli e altri antiossidanti, contribuiscono a combattere i radicali liberi, aiutando a rallentare l’invecchiamento cellulare e a ridurre il rischio di malattie croniche. Inoltre, le noci sono state soprannominate “il cibo del cervello” perché contengono composti che supportano la salute neurologica, come l’acido ellagico, l’acido alfa-linolenico e la melatonina, tutti noti per migliorare la memoria, ridurre l’infiammazione cerebrale e migliorare il sonno. Infine, ma non perché meno importante, il contenuto di fibre delle noci sostiene la regolarità intestinale, favorendo una flora batterica sana e contribuendo alla prevenzione di malattie gastrointestinali. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Insalata di cavolo riccio, noci e feta



Lavate il cavolo riccio e tagliatelo a strisce sottili, eliminando le coste più dure. Mettetelo in una ciotola capiente e massaggiatelo con un pizzico di sale per ammorbidirlo. Aggiungete la feta sbriciolata e le noci tritate. Se volete un tocco di freschezza e dolcezza, tagliate la mela verde a fettine sottili e aggiungetela all’insalata. Preparate il condimento mescolando l’olio, il succo di limone, il miele, sale e pepe. Versate sopra l’insalata e mescolate bene. Servite subito, decorando con qualche noce intera per un tocco estetico.

Pasta con crema di noci e salvia



Mettete le noci in un mixer insieme al latte, al parmigiano (se di vostro gradimento), a un pizzico di sale e pepe. Frullate fino a ottenere una crema omogenea. In una padella, scaldate l’olio e aggiungete l’aglio intero insieme alla salvia. Fate rosolare per qualche minuto, poi rimuovete l’aglio. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. Trasferite la pasta nella padella con l’olio aromatizzato e aggiungete la crema di noci. Mescolate bene a fuoco basso, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura se necessario per mantenere la crema morbida. Servite la pasta calda, decorata con qualche foglia di salvia fresca e pezzetti di noce intera.