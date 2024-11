Dal 9 novembre la prima fiera in Puglia dedicata al vino naturale

I più importanti produttori di vino naturale di tutta Europa si danno appuntamento in Puglia, dal 9 all’11 novembre, tra le suggestive mura del castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari, per “Sovra Naturale”. Un evento dedicato al vino naturale, rivolto agli operatori del settore e aperto anche a tutti gli appassionati desiderosi di approfondire le loro conoscenze sul mondo del vino artigianale.

Tre giorni di degustazioni, incontri, musica e conferenze, arricchiti dalla presenza di figure di spicco come Marcel De Cocq, influencer, degustatore e critico enologico sloveno, che condurrà una masterclass dal titolo “I feel Slovenia”. Altri ospiti d’eccezione includono Giancarlo Moschetti, docente dell’Università di Palermo, che terrà un intervento dedicato ai lieviti nella storia del vino italiano, seguito da un panel sull’enoturismo che vedrà protagonisti Valter Kramer (Hiša Franko e Hiša Polonka, Caporetto, Slovenia), Lorenzo Macinanti (SoloVino Enoteca Naturale di Roma), e Andrea Zigrossi, autore del blog Trotter Wine, moderato da Giovanni Ventrella, delegato di FIS Bari.

“Sovra Naturale è un’esperienza autentica in cui i partecipanti possono degustare vini che riflettono il vero carattere del territorio e l’abilità artigianale dei produttori. Saranno presenti 500 etichette da tutta Europa, dalla Francia alla Slovenia, passando per Germania e Austria e ovviamente l’Italia intera con Radikon e Movia dal Friuli, Fabiani dalla Toscana, Andrea Pilar dall’Umbria, sino ad arrivare in Puglia con Archetipo, solo per citarne alcune”, spiegano gli organizzatori – qui la lista completa dei produttori

Durante l’evento i produttori più qualificati e promettenti nel campo dei vini naturali – che adottano pratiche agricole a basso impatto ambientale e che utilizzano fermentazioni spontanee, rispettando rigorosamente i principi di produzione artigianale e il territorio – offriranno vini privi di manipolazioni artificiali, realizzati tramite pratiche agricole a basso impatto ambientale e fermentazioni spontanee, nel rispetto del territorio e delle tradizioni artigianali.

Il viaggio sensoriale di “Sovra Naturale” prenderà il via sabato 9 novembre dalle ore 17.00 con un’apertura ricca di degustazioni di vini e prodotti gastronomici pugliesi, mercatini artigianali, talk e musica dal vivo. Una fiera unica nel suo genere che comprenderà anche una esposizione fotografica, in cui verranno esibite le foto vincitrici del contest di Sovra Naturale lanciato sui social. Tra le attività più attese la masterclass alle 17.30 di Francesco Urbano, noto cioccolatiere e proprietario di ChocolAtelier di Monopoli, dedicata ai segreti del temperaggio del cioccolato. Durante il corso i partecipanti potranno assaggiare alcune delle sue creazioni, abbinate a vino dolce della cantina emiliana VNA. Si proseguirà alle 19.00 con uno show-cooking curato da Antonio Bufi e Lucia Della Guardia, chef girovago lui e “signora delle erbe” lei, che esploreranno il mondo dei funghi e le tecniche di lavorazione e di cucina a zero spreco, per trasformare un prodotto povero in una pietanza gourmet.

Non mancheranno i momenti di approfondimento culturale, come il talk su fotografia e sostenibilità di Giovanni Albore (responsabile della scuola Spazio Tempo e direttore artistico del Radar festival) e Mauro Nisio, professore di chimica degli alimenti presso l’Università di Bari, blogger e fondatore della rubrica La Cucina di Mauro, e la presentazione del libro “Mondo di vino” di Andrea Zigrossi, noto sui social come Trotter Wine, in dialogo con Mayra Pietreocola, attrice e conduttrice di Mattino Norba weekend e co-conduttrice della rubrica MED meridionale e dintorni.

Il programma prevede anche una serie di workshop pensati per offrire un’esperienza immersiva e creativa: alle 18.00 alle 20.00, Giulia Ceci, Franzi Antonacci ed Enrica Di Donna guideranno il Candel Lab, un laboratorio dedicato alla decorazione di candele artigianali. Inoltre, dalle 10.00 alle 17.00, Federico Ceci condurrà un workshop introduttivo sul mondo dei tatuaggi. Durante questo corso, verranno affrontati esercizi pratici, nozioni fondamentali sull’igiene e discussioni sulla creatività e sulle responsabilità etiche. A partire dalle 19:00, la serata si arricchirà di una selezione musicale esclusiva che accompagnerà i visitatori attraverso i mercatini della fiera, tra cui Macadam, Carmela Palermo, Dame Jewels, Maisonelle Couture e For Example Mood. L’atmosfera si animerà con l’esibizione della live band Camera Con Vista, seguita da un deejay set di artisti di fama internazionale, come Napoli Segreta e Tommiboy. Prima di loro, alcuni talentuosi artisti locali, tra cui Paolo HZ e Janf, offriranno performance coinvolgenti, conducendo il pubblico in un viaggio musicale che spazia dal jazz all’house. La chiusura dei cancelli è prevista a mezzanotte.

Domenica 10 novembre, l’atmosfera del castello sarà pervasa da profumi e sapori provenienti da oltre 500 etichette di vino naturale, selezionate da produttori di tutta Europa. Gli spazi storici del castello ospiteranno oltre 50 banchi di degustazione, con particolare attenzione all’eccellenza artigianale e all’agricoltura sostenibile. Non solo vini, ma anche oli EVO, salumi e prodotti caseari locali saranno a disposizione degli ospiti.

Nel corso della giornata, un interessante talk sull’enoturismo vedrà l’intervento di esperti del settore come Valter Kramer, proprietario di Hisa Franko e Hisa Polonka a Caporetto, due locali simbolo della ristorazione slovena, Lorenzo Macinanti dell’enoteca naturale romana Solovino e Andrea Zigrossi, scrittore e content creator del suo blog Trotter Wine, moderati da Giovanni Ventrella, responsabile delegazione FIS Bari. A seguire la masterclass “I Feel Slovenia” curata da Marcel de Cocq, che condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso le terre vitivinicole della Slovenia. La giornata si concluderà con una cena conviviale a cura del ristorante “Milo cucina con brace”, dove i partecipanti potranno dialogare con i produttori presenti in fiera mentre degustano i grandi classici della cucina pugliese.

Lunedì 11 novembre si chiuderà con un focus scientifico e storico sul vino. Il professor Giancarlo Moschetti, ordinario dell’Università di Palermo, guiderà un talk sui lieviti e la loro influenza nella storia del vino italiano, approfondendo le tradizioni più antiche. Anche in quest’ultima giornata, i visitatori potranno continuare a degustare vini provenienti da Italia, Slovenia, Francia e altri paesi europei, con una particolare attenzione alla tradizione dei vini macerati della Cantina Radikon, presente in fiera. I produttori sloveni, con una selezione rappresentativa di tutto il Paese, saranno ancora una volta al centro della scena. In programma anche una masterclass dedicata, condotta sempre dal blogger di vino naturale Marcel De Cocq. Durante questa giornata, si porrà particolare attenzione alle pratiche agricole biologiche e biodinamiche. Cantine, come Archetipo condivideranno la loro esperienza di sinergia con la natura, concludendo così un percorso che celebra il vino naturale e il profondo rispetto per la terra.