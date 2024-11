In Puglia gli artigiani del panettone da tutta Italia

La Puglia per un giorno sarà patria dei panettoni e pandori artigianali in occasione dell’ottava edizione di Mastro Panettone, concorso organizzato da Goloasi per celebrare l’eccellenza dei grandi lievitati natalizi artigianali in Italia. Martedì 5 novembre 2024, a partire dalle ore 9:00 nelle sale dell’Hotel Parco dei Principi di Bari, artigiani provenienti da ogni parte d’Italia si riuniranno per la finale del contest, con la possibilità di vivere un’occasione di confronto e crescita, incontrando i propri colleghi, e assaggiare tutti i lievitati finalisti, in contemporanea con la degustazione da parte della giuria tecnica.

L’appuntamento, infatti, vedrà la commissione impegnata negli assaggi dei 33 dolci finalisti (16 panettoni tradizionali, 12 al cioccolato e 5 pandori) che si contenderanno i podi nelle categorie “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale”, “Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato” e “Miglior Pandoro Artigianale”. I vincitori saranno ufficializzati alle ore 17:30 nel momento della giornata dedicato alla premiazione. Il compito di selezionare i lievitati migliori fra quelli in finale spetterà ancora una volta ad esperti del settore. A riunirsi al tavolo della finale per gli assaggi saranno: Claudio Gatti, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone.

Oltre ai premi per ogni categoria, nella stessa occasione sarà anche assegnato il premio al “Miglior packaging”, stabilito attraverso una votazione che sarà effettuata dagli artigiani presenti alla finale.

330 in totale i lievitati che sono stati oggetto di degustazione nella prima importante fase del concorso, presentati da 232 artigiani da tutta l’Italia. “Quest’anno abbiamo limitato il numero degli iscritti e chiuso le possibilità di partecipare a limite raggiunto, con l’obiettivo di elevare ancora di più il livello del concorso e consentire ai giudici di dedicare più tempo all’assaggio di ogni singolo prodotto. – ha sottolineato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi e ideatore del concorso – Il nostro principale obiettivo è promuovere l’artigianalità e valorizzare i prodotti realizzati a regola d’arte e ci teniamo che tutto si svolga con la massima trasparenza. Quest’anno, infatti, fra le novità abbiamo introdotto anche la presenza della figura di un notaio e di un sistema di voto digitalizzato.”

Mastro Panettone è un contest dedicato agli artigiani italiani che con impegno e dedizione realizzano i lievitati simbolo delle festività natalizie. I principali requisiti per partecipare al concorso sono: utilizzo di lievito madre fresco per la produzione dei lievitati, di canditi senza anidride solforosa e rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005); non vi è, invece, alcun vincolo di utilizzo di materie prime.

ELENCO FINALISTI

Miglior Panettone Artigianale Tradizionale

Galasso Vito – Panificio Galasso – Atella (Pz) – Basilicata

Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta – Campania

Balestra Giacomo – Panificio Azzurro Margiù – Piano di Sorrento (Na) – Campania

Maiorano Massimiliano – La Forneria – Napoli – Campania

Izzo Alessandro – Nobile – Castellamare Di Stabia (Na) – Campania

Romano Antonio – Casale Del Piano – Pimonte (Na) – Campania

Ventieri Antonio – Torteria di Antonio Ventieri – Capaccio-Paestum (Sa) – Campania

Milo Daniele – Le Sfoglie d’Oro – Salerno – Campania

Manduca Riccardo – Solodamanduca – Aprilia (Lt) – Lazio

Moroni Martina – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

Moreschi Roberto – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Giovannozzi Valerio – Pasticceria Crystall – Porto San Giorgio (Fm) – Marche

Ricci Mattia – Fornai Ricci – Montaquila (Is) – Molise

Ricchiuto Gabriele – Forno Casciaro – Tiggiano (Le) – Puglia

Fuselli Samuele – Bubettone – Bibbona (Li) – Toscana

Cavallo Francesco – Villaggio Turistico Internazionale – Bibione (Ve) – Veneto

Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato

Franchi Leonardo – Pasticceria Caesar – L’Aquila – Abruzzo

Romano Leonardo – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania

Lago Marzia Perrino – Grottaminarda (Av) – Campania

Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta (Ce) – Campania

Morone Lucia – Lombardi Pasticceri – Maddaloni (Ce) – Campania

Cecere Gianluca – Cecere – Visionary Dessert – Napoli – Campania

Costagliola Antonio – Guantiera Pasticceria – Bacoli (Na) – Campania

Tosi Camillo – La Dolce Tuscia – Capranica (Vt) – Lazio

Tavarini Matteo – Free Pastry – Luni (Sp) – Liguria

De Spirito Mirko – Binomio Lab – Ghedi (Bs) – Lombardia

Muro Davide – Antica Pasticceria Castino – Pinerolo (To) – Piemonte

Longarato Andrea – Panificio Longarato – Zugliano (Vi) – Veneto

Miglior Pandoro Artigianale

Martuccio Enzo – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania

Tuccillo Fabio – Tuccillo Bakery – Marigliano (Na) – Campania

Moroni Martina – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

Moreschi Roberto – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Scattolini Vanna – Madamadorè – San Pietro in Cariano (Vr) – Veneto