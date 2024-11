Scende dall’auto e viene travolto: un morto a Lecce

Incidente mortale sulla tangenziale est di Lecce. Un uomo di 47 anni, di Cavallino, è morto travolto da un furgone in transito dopo che aveva accostato la sua auto, una Fiat Punto, al margine della strada, in prossimità di uno svincolo di accesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi, sembra che il 47enne fosse sceso dal veicolo quando è sopraggiunto un van Mercedes, che ha impattato prima l’auto per poi travolgerlo. Vani i soccorsi dei sanitari del 118.