Allerta maltempo a Barcellona, stop ai collegamenti con Bari

Prosegue l’allerta maltempo in Spagna, in particolare a Barcellona dove per via dell’allerta rossa sono stati cancellati diversi voli. Coinvolti anche i collegamenti per l’aeroporto di Bari, nello scalo pugliese infatti sono stati cancellati i voli della compagnia Vueling programmati verso la città spagnola. Oltre settanta, in totale, i voli soppressi a causa del maltempo. Nel frattempo in Spagna è tanta la preoccupazione in seguito a quanto accaduto nello specifico a Valencia, ma anche in altre città: 140 i morti per le inondazioni. Ma sono ancora tanti i dispersi. Le ricerche proseguono senza sosta.

Foto repertorio