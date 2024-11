Bari, caos fuori dalle scuole: “Serve presidio della polizia locale”

Caos fuori dall’istituto comprensivo Massari- Galilei in via Petrera. Ogni giorno si registrano auto in doppia e tripla fila, disagi per residenti e l’intera comunità scolastica. Del caso se ne sta occupando il consigliere municipale di Fratelli d’Italia per il municipio 2 Luigi Intranò, che ha inviato due pec alla polizia locale. Chiedendo l’attivazione di un presidio della polizia locale dalle 7 e 30 alle 8e 15 e dalle 13 e 45 alle 14 e 15. “E’ necessario – spiega – gestire l’afflusso e il deflusso degli studenti in orario, in quella zona è molto intenso e il pericolo di eventuali inconvenienti è molto alto”.