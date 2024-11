Elezioni Usa, la video maratona del Pd Puglia e Lombardia

Domani sera, a partire dalle 21.30, una “video maratona” sarà trasmessa sui canali social del Pd Puglia, Pd Lombardia e Pd Milano. I Democratici pugliesi e lombardi seguiranno insieme la sfida elettorale tra Kamala Harris e Donald Tump, contestualmente da Bari, da Milano e da Bruxelles, con collegamenti in diretta da Washington, da New York e dalla Ambasciata USA a Roma. Da Bari ad affiancare il segretario regionale pugliese Domenico De Santis, ci saranno Pino Giulitto (segretario Pd Terra di Bari), Georgia Tramacere (vice sindaca Aradeo), Shady Alizadeh ( Diritti Pd Puglia, Movimento “Donne, Vita, Libertà”) e Claudia Caputo (Segretaria Regionale GD Puglia), moderati da Giulia Iacovelli (responsabile comunicazione Pd Puglia). In collegamento anche i parlamentari pugliesi Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi.

Da Milano oltre alla segretaria regionale Silvia Roggiani interverranno Alessandro Capelli (segretario Pd Milano) e Franco D’Alfonso (Centro Studi Caldara) oltre alla deputata Lia Quartapelle e altri ospiti, moderati da Massimo Scarinzi. Dal circolo del Pd di Bruxelles, co-organizzatore dell’evento, si collegherà una nutrita schiera di europarlamentari italiani, a partire del capodelegazione Nicola Zingaretti, dalla vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, Antonio Decaro, Brando Benifei, Stefano Bonaccini, Giorgio Gori, Alessandra Moretti e Laura Ballarin. Inoltre ci saranno in collegamento da Washington la neo europarlamentare Lucia Annunziata, Peppe Provenzano (responsabile Esteri della segreteria nazionale del Pd) insieme al giornalista Antonio Di Bella (direttore Approfondimento Rai). Da New York interverranno il deputato Enzo Amendola e il senatore Alessandro Alfieri, mentre dall’Ambasciata Usa a Roma si collegherà il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia.