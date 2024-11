Nomine nelle Partecipate a Bari, il centrodestra non partecipa al voto

“Fuori la politica dalle municipalizzate e spazio alle competenze”, così in un comunicato i gruppi consiliari Romito Sindaco, Fdi, Forza Italia e Prima l’Italia Per Romito Sindaco, in merito alla discussione in Consiglio sulle linee di indirizzo per la nomina dei rappresentanti delle partecipate. “Il nostro appello è stato ignorato dal centrosinistra e allora non partecipiamo al voto – aggiungono – Oggi, in Consiglio Comunale, abbiamo chiesto che le nomine negli enti partecipati e nelle municipalizzate siano affidate ai migliori, a figure qualificate, libere da legami politici, a differenza di quanto è accaduto negli ultimi anni. Purtroppo, la maggioranza di centrosinistra ha respinto questa richiesta, dimostrando di voler continuare con una gestione che ha portato vent’anni di cattiva amministrazione e ha lasciato molte delle nostre partecipate in una situazione critica. Non abbiamo partecipato al voto per queste linee di indirizzo che, senza segnare alcun cambiamento, lasciano aperte le porte a nomine discutibili e a una gestione orientata più agli equilibri politici che alle reali necessità della città. I cittadini meritano trasparenza, competenza e un vero cambio di rotta nelle istituzioni che influiscono direttamente sulla loro quotidianità”, concludono.