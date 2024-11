Puglia, dalla Regione un fondo sociale per sostegno affitti

La Giunta ha approvato le modalità per istituire un Fondo sociale destinato a sostenere coloro che non riescono a coprire i costi del canone di affitto o i servizi erogati dalle Arca, e a supportare i cambi di alloggio, con priorità per gli assegnatari in stato di morosità causata da disoccupazione o gravi malattie. “Il diritto alla casa è un diritto alla dignità”, afferma Stefano Lacatena, consigliere delegato del presidente Emiliano, sottolineando l’importanza della delibera che rappresenta un passo significativo per l’assistenza abitativa. “Questo provvedimento – prosegue – stabilisce le modalità di istituzione del fondo sociale a favore degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e servirà a fornire contributi per gli assegnatari che non sono in grado di sostenere il canone di locazione.” L’iniziativa, come spiega Lacatena, nasce da un percorso di dialogo con rappresentanti delle Arca, delle organizzazioni sindacali di categoria e dei sindacati confederali, e mira ora a una rapida attuazione, con la convinzione di aver avviato “una soluzione giusta e concreta per le esigenze abitative della comunità”.