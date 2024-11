Seicentomila caduti per unire l’Italia: onore alle Forze armate

Il 4 novembre si celebra la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. L’Italia il 4 novembre ricorda, commemorando i suoi Caduti, l’Armistizio di Villa Giusti (entrato in vigore il 4 novembre 1918) che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Stato unitario solo dal 1861, l’Italia entrò nel conflitto con ancora vive le emozioni e le convinzioni risorgimentali. Fu quella la prima drammatica esperienza collettiva che si verificava dopo la proclamazione del Regno.

L’impegno militare lungo il confine nord-orientale, dallo Stelvio agli altipiani d’Asiago, dalle Dolomiti all’Isonzo e fino al mare, fu la testimonianza di quel profondo sentimento di amor di Patria che animò i nostri soldati e gli Italiani in quegli anni. L’Italia dimostrò di essere una Nazione e alimentò questo senso di appartenenza con la strenua resistenza sul Grappa e sul Piave, fino alle giornate di Vittorio Veneto. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale. Oggi, ai Caduti di tutte le guerre, in occasione del 4 novembre e nei giorni immediatamente precedenti, le più Alte Cariche dello Stato rendono omaggio recandosi nei Luoghi della Memoria.

Le Forze Armate, ricordando la raggiunta unità nazionale, onorano il sacrificio di oltre seicentomila Caduti e di tante altre migliaia di feriti e mutilati, con sentimento di gratitudine che la festa del 4 novembre vuol mantenere vivo poiché è dall’esperienza della storia che nascono i valori irrinunciabili di una Nazione. Il significato del ricordo della Gra​nde Guerra non è quello della celebrazione di una vittoria, o della sopraffazione del nemico, ma è quello di aver difeso la libertà, raggiungendo una unità tanto difficile quanto fortemente voluta. La legge 1 marzo 2024, n.27 ha sancito l’istituzione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” quale festa nazionale, riconoscendo tangibilmente la fiducia e il rispetto che i cittadini e le istituzioni attribuiscono alle proprie Forze Armate.

Le cerimonie a Bari

Oggi, 4 Novembre alle ore 11.00, il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari ospiterà la solenne cerimonia in onore dei Caduti in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

La cerimonia sarà presieduta dal Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Lorenzo Fontana in rappresentanza del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Camera sarà ricevuto dal Vice Ministro della Giustizia Senatore Francesco Paolo Sisto – in rappresentanza del Governo – e dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea e del Presidio Militare di Bari, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio – in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Una Compagnia d’Onore interforze con Bandiera di Guerra del 13° Reparto Comando e Supporti Tattici Pinerolo e la Banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo renderanno gli onori al Presidente della Camera. Un Reggimento Interforze con Bandiere di Guerra e di Istituto delle Forze Armate e della Guardia di Finanza dei Reparti presenti nella Regione Puglia renderanno gli onori ai Caduti sulle note del “Piave” intonato dalla Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari. Alla cerimonia saranno presenti autorità civili, religiose e militari, i Gonfaloni della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Città Metropolitana di Bari ed i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Durante la cerimonia sarà data lettura della Preghiera dei Caduti e della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Milite Ignoto. La cerimonia è aperta al pubblico

Il Sacrario dei caduti di Oltremare di Bari raccoglie i resti mortali di oltre settantacinquemila soldati, marinai ed aviatori caduti durante i due conflitti mondiali, di cui quarantunomila ignoti.

Di seguito, gli altri appuntamenti previsti per celebrare la giornata del 4 Novembre nella città di Bari.

CASERME APERTE:

– Caserma “Picca”, piazza Luigi di Savoia, 44: sede del Comando Militare Esercito Puglia visitabile dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

– Caserma “Briscese”, via Napoli, 328°: sede del Reggimento Logistico “Pinerolo” visitabile dalle ore 09.00 alle ore 11.30.

– Capitaneria di Porto, Ingresso dal “Varco della Vittoria”: visitabile dalle ore 09.00 alle ore 12.00 per gruppi e scolaresche.

– Capitaneria di Porto – Stazione Satellitare Cospas-Sarsat, Lungomare Starita 5: visitabile dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

– Caserma “M.O.V.C. Vice Brig. DE FALCO- Fin.Sc. SOTTILE”, Viale Europa, 97: sede della Legione Allievi Guardia di Fidanza e Scuola allievi Finanzieri – Visita alle infrastrutture e al Museo Storico.

CONCERTI/ESIBIZIONI:

Esibizione della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza, unitamente al coro della Scuola Allievi Finanzieri. Piazza del Ferrarese – Bari dalle ore 12.30 alle ore 13.30.