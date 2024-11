Travolta da auto pirata mentre è col marito, morta 70enne

Una donna di 70 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto pirata che, dopo l’impatto, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nel Salento, lungo la strada provinciale tra Minervino di Lecce e Palmariggi, un tratto privo di illuminazione. La donna stava camminando sul ciglio della strada insieme al marito. Quest’ultimo, illeso ma profondamente sotto choc, ha raccontato ai carabinieri di non aver notato l’auto che si avvicinava da dietro, rendendosi conto dell’accaduto solo nel momento in cui ha visto la moglie sbalzata in aria. I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare il conducente che si è dato alla fuga.