Dalla Murgia al Salento, Pinuccio racconta la Puglia

Prenderà il via in queste ore la web serie “Puglia & Leggende II”, che porta la firma di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, il cui progetto è stato selezionato attraverso un bando dell’Agenzia del Turismo Pugliapromozione. Dopo il successo dello scorso anno con oltre sei milioni di visualizzazioni e migliaia di interazioni Puglia & Leggende, web serie giunta alla seconda edizione, vuole continuare a raccontare una terra ricca di storie e di luoghi misteriosi. “Con la seconda edizione di Puglia & Leggende continuiamo a riscoprire la Puglia più autentica e affascinante. Dopo il successo dello scorso anno, le storie e le tradizioni delle nostre comunità si sveleranno ancora tra curiosità e misteri”, ha commentato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è quello di valorizzare le comunità locali, facendo emergere i volti che custodiscono l’identità regionale profonda. In questo compito, la capacità di raccontare di Pinuccio e Sabino è a dir poco straordinaria.

Quest’anno, la nuova edizione della serie ci porta a scoprire paesaggi e racconti ancora più radicati nella nostra cultura, dalle gravine di Palagianello al Gargano, dalle Murge fino al Salento”. “Partiamo dal soffermarci sulle differenti strategie che utilizziamo, unitamente ai differenti target di comunicazione che mettiamo in campo”, ha evidenziato Luca Scandale, direttore generale Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione. A guidare Pinuccio nella web serie Puglia & Leggende II, e quindi i viaggiatori, sono gli aneddoti tramandati di generazione e generazione. “Anche quest’anno con Sabino ci siamo divertiti a girarci in lungo e largo la Puglia, alla ricerca di quei racconti che spesso caratterizzano alcuni luoghi. Una straordinaria esperienza”, ha dichiarato Alessio Giannone.