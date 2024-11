Dalla Puglia al Molise con 11 chili di droga, 12 misure cautelari

Droga dalla Puglia al Molise, è quanto scoperto a Campobasso dove è stato smantellato un vero e proprio “supermarket della droga” attivo 24 ore su 24, gestito da un uomo del posto che accoglieva i clienti a casa o in un bar. L’operazione, denominata ‘Drug Market 2’, ha portato alla luce oltre 4.000 cessioni di droga e ha svelato una rete criminale che riforniva il Molise con sostanze provenienti dalla Puglia. L’organizzazione, composta per lo più da molisani, operava principalmente nei quartieri popolari della città.

All’alba, i carabinieri hanno eseguito un blitz che ha coinvolto 12 persone, di cui cinque sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari e altre cinque hanno ricevuto il divieto di dimora in Molise. Le accuse includono associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante sei mesi di indagini, sono stati sequestrati 11 chili di cocaina, eroina e hashish, insieme a circa 32.000 euro riconducibili al fornitore pugliese. L’operazione ha coinvolto anche Lucera (Foggia), Brindisi e San Bartolomeo in Galdo (Benevento), con la partecipazione di decine di militari, due unità cinofile e un elicottero. In tutto, 22 persone risultano indagate, e le indagini hanno rivelato che l’organizzazione usava una chat criptata per le comunicazioni sugli smartphone.

